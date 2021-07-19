Эксперт объяснила, как автосалоны зарабатывают на продаже машин

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Дилеры на фоне дефицита машин в России значительно подняли цены. На сегодняшний день почти невозможно купить новенькое авто в автосалоне без многочисленных ненужных опций и дополнительного оборудования. По мнению экспертов, чаще всего продавцы соглашаются реализовать машину в том случае, если покупатель готов отдать большую сумму за дополнительные опции.

Как подчеркнула автоэксперт Юлия Каблинова, продолжается период повышенного спроса. Цены на машины увеличиваются, а вместе с этим не убывает и количество людей, желающих купить машины. По ее мнению, совокупность данных факторов вместе с дефицитом машин дает продавцам возможность, образно говоря, выкручивать клиентам руки.

— Либо человек должен приобрести авто в самой дорогой комплектации, либо ждать неопределенное количество времени, — подчеркнула Юлия Каблинова.

По ее словам, формально дилеры используют законную схему — речь идет о ситуациях, когда завышенная цена устанавливается на машины в наличии, а без накруток можно купить авто, но с большой задержкой. На покупателя накладывают риски изменения курса валют и изменения цен производителем, отмечает News.ru.