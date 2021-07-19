Голикова анонсировала появление индивидуальных карт генетического здоровья

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В перспективе у россиян появятся индивидуальные карты генетического здоровья, что позволит на ранней стадии диагностировать заболевания. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова в понедельник, 19 июля.

— Также (в рамках нацпроекта «Здравоохранение» — прим. «ВМ») будет реализован проект по созданию индивидуальной карты генетического здоровья. Генетические данные позволят принимать меры по предупреждению развития заболеваний, — рассказала она.

Нововведение позволит диагностировать заболевания при их возникновении на более ранних этапах и с высокой точностью, отметила Голикова. В 2022 году также появится единый механизм координации и внедрения медицинских научных разработок, приводит слова вице-премьера Интерфакс.

19 июля Голикова сообщила, что власти до 2024 года направят около 30 миллиардов рублей на создание «санитарного щита» страны. По ее словам, проект был разработан для предупреждения завоза в страну опасных инфекций и развития пандемий.

Она отметила, что проект позволит разрабатывать тест-системы на новые инфекции за четыре дня, а вакцины против них — за четыре месяца. Вице-премьер рассказала, что власти укрепят санитарно-карантинный контроль на границах страны так, чтобы к 2024 году предотвратить завоз инфекций и при этом не затруднять перемещение людей. Кроме того, проект обеспечит возможность проводить экспресс-диагностику более чем в 240 пунктах пропуска.