Пентагон отказался возложить на Россию вину за «акустические атаки»

Фото: defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Quinn Hurt

Министерство обороны США не может утверждать, что Россия причастна к так называемым «акустическим атакам» на американских дипломатов в Вене. С таким заявлением выступил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

Представитель Пентагона подтвердил, что ознакомился с соответствующими публикациями американских средств массовой информации. Однако возлагать на Москву ответственность за «атаки» Минобороны США не может.

Кирби также подчеркнул, что в Пентагоне серьезно относятся к безопасности служащих, однако связывать предполагаемые атаки с конкретной причиной или страной не могут, сообщает ТАСС.

В 2016 году Госдепартамент сообщил, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе были подвергнуты «акустическим атакам». В 2017 году аналогичный инцидент, по утверждению американских властей, произошел в Китае.

Согласно отчету Национальной академии наук, инженерии и медицины США, наиболее вероятной причиной проблем со здоровьем у американских дипломатов и их семей в посольстве было направленное воздействие радиоволн. Комитет назвал в качестве вероятных причин необычных симптомов химическое оружие, инфекционные заболевания и психологические проблемы.

В июле 2021 года журнал The New Yorker написал, что в 2021 году не менее 20 американских госслужащих в Вене испытали «необъяснимые проблемы со здоровьем». Издание предположило, что это могло стать следствием атаки с возможным применением «направленной энергии».