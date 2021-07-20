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ВОЗ разъяснила особенности вакцинации беременных и кормящих женщин

Татьяна Плотникова

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Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
ВОЗ разъяснила особенности вакцинации беременных и кормящих женщин
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Беременные женщины отнесены к одной из групп населения, вакцинация которых от коронавирусной инфекции является приоритетной. Об этом говорится в обновленных рекомендациях Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Всемирной организации здравоохранения.

Эксперты указывают, что беременность является состоянием здоровья, при котором повышен риск тяжелого протекания COVID-19 и рекомендуется прививка. Это особенно важно, поскольку потенциальные преимущества и риски вакцинации касаются не только самих мам, но и их будущих детей, отмечается в рекомендациях.

Все вакцины, включенные в список ВОЗ для экстренного применения, прошли исследования на беременных животных, при этом не было зарегистрировано никаких вредных последствий для здоровье матери или плода.

Также в ВОЗ указали на отсутствие риска для младенцев при вакцинации от COVID-19 кормящих матерей — об этом свидетельствуют некоторые краткосрочные исследования. Первые ограниченные данные показывают, что защита от вакцины при грудном вскармливании может передаваться от матери к ребенку, прекращать кормление из-за прививки не рекомендуется, сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Между тем министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса не влияет на репродуктивную функцию. По словам министра, в группе риска тяжелого коронавируса необходимо вакцинироваться с 22-й недели беременности.

Новые рекомендации для беременных уже появились в инструкции к «Спутнику V». В документе отмечается, что при исследовании репродуктивной токсичности вакцины с участием животных не было выявлено отрицательного воздействия на течение беременности, эмбриофетальное и пренатальное развитие.

Кроме того, Минздрав допустил лечение беременных «Ковид-глобулином» по жизненным показаниям.

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