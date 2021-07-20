Более одного миллиона исследований проанализировали столичные рентгенологи с помощью ИИ

Фото: Светлана Колсокова / Вечерняя Москва

С начала 2021 года в столичных медучреждениях проанализировали более одного миллиона лучевых исследований при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом во вторник, 20 июля, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Среди обработанных ИИ изображений около 695 тысяч рентгенографических исследований для выявления патологий легких, более 280 тысяч компьютерных томограмм грудной клетки для выявления COVID-19, остеопороза и ишемической болезни сердца, а также свыше 55 тысяч мамограмм с целью определения рака молочной железы.

Технологии на основе ИИ позволяют врачам экономить время на описание снимка, а также помогают им обращать внимание на потенциальные патологии. В последнем случае ИИ наносит на снимок рентгена разметку, которая указывает на паталогические зоны. При этом в ходе принятия решения врач может руководствоваться как обработанным ИИ снимком, так и оригинальной его версией без соответствующей разметки.

Алгоритмы на основе ИИ могут выявлять такие заболевания, как COVID-19, рак легкого и другие патологии легких, ишемическую болезнь сердца, а также рак молочной железы. В дальнейшем способность ИИ диагностировать заболевания будет расширяться.

В настоящее время к единой платформе подключены более 1300 аппаратов лучевой диагностики, передает официальный сайт мэра Москвы.