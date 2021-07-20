Психолог назвала три способа забыть бывшего возлюбленного

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Иногда женщине довольно трудно избавиться от назойливых мыслей о бывшем возлюбленном. Они буквально не выходят из головы, не позволяя двигаться вперед и радоваться жизни. Интегративный психолог и НЛП-тренер Ольга Адрианова рассказала о трех шагах, которые позволят забыть бывшего возлюбленного.

Первый шаг — честно ответить на вопрос: «Что именно держит вас в отношениях?» По словам специалиста, чаще всего это не человек, а эмоциональный фон, который сопутствовал благоприятной стадии отношений: чувство заботы, любви и счастья.

Важно понимать, что после расставания человек хочет вернуть именно счастливый этап отношений. Иногда самый ранний — так называемый конфетно-букетный период. О финальной же стадии отношений с ссорами и разладом, которые по сути и привели к разрыву, человек не вспоминает.

Второй шаг — перестать цепляться за других. Психолог подчеркнула: чем быстрее это произойдет, тем раньше наступит ощущение спокойствия и счастья. Вера в то, что другой человек способен дать счастье, часто оказывается ложной.

— Маленький секрет здесь заключается в том, что ни один другой человек не сможет повлиять на наше внутреннее самоощущение. Не сможет сделать так, что ты сама себе начнешь нравиться. Не сможет сделать так, что ты начнешь вдруг быть счастливой, — рассказала эксперт.

Третий шаг — начать видеть возможности. Все упирается в восприятие. Порой разумная интерпретация жизненных обстоятельств способна направить на путь счастья.

— Два абсолютно одинаковых слова: свободная и одинокая. Свободная, но счастливая и одинокая, но несчастная — одинаковые атрибуты, но какое разное наполнение, — пояснила психолог.

В жизни лучше уделять внимание пустяковым радостям, а не неудачам, заключила Ольга Адрианова.

Порой отношения все же можно реанимировать. Так, психолог и сексолог Александра Миллер назвала способ вернуть былую влюбленность в отношения.