Московские врачи вылечили 7968 пациентов от коронавируса за сутки

Фото: Полина Наседкина / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 7968 пациентов за прошедшие 24 часа. Об этом во вторник, 20 июля, сообщили в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии в столице выздоровели 1 296 952 пациента.

Фото: Оперштаб

За последние сутки в Москве выявили 3188 новых случаев заболевания. Госпитализированы были 1465 человек, 101 пациент скончался. Еще 588 москвичей находятся на ИВЛ.

В прививочном центре в Гостином Дворе от коронавируса вакцинировались уже 42 тысячи человек. В центре москвичей вакцинируют препаратом «Спутник V». Для повторной вакцинации специалисты используют «Спутник Лайт» и «Спутник V».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что надеется на улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве в ближайшие несколько недель. По его словам, прошедшая неделя показала, что в Москве значительно снизилось количество выявленных больных с COVID-19. Кроме того, сократилось число госпитализаций.

Он также отметил, что улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе связано с тем, что жители столицы стали более ответственно относиться к мерам против распространения заболевания. Посещение массовых мест снижается не только из-за ограничений, но и потому, что люди стали вести себя осторожнее.