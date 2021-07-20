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Два автомобиля столкнулись на Бутырской улице в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Два автомобиля столкнулись на Бутырской улице в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Бутырская улица, 79 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись в районе дома 79 на Бутырской улице. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение затруднено на 2,4 километра, — говорится в сообщении ведомства.

Два автомобиля столкнулись на Бутырской улице в МосквеФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

По данным ГИБДД, столкновение транспортных средств — самый распространенный вид дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Так, на неделе с 12 по 18 июля в Москве были зарегистрированы 172 случая ДТП. Из них более половины — 90 случаев — пришлось именно на этот вид аварий.

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