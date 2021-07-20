Эксперты рассказали, что делать с деньгами перед повышением ключевой ставки

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Финансовые аналитики ждут в июле самого жесткого повышения ключевой ставки с 2014 года: на 0,75 или 1 процентный пункт. Такие меры необходимы для борьбы с инфляцией и высокими ценовыми ожиданиями. Финансовый эксперт Наталья Смирнова и председатель Комитета по строительству «Опоры России» Олег Филиппов в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали, что нужно делать с деньгами в преддверии этого события.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Чего ждать от жесткого повышения Центробанком ключевой ставки

— Если у вас есть желание вложить деньги, не надо до повышения ставки открывать вклады и инвестировать средства в длинные облигации. С повышением ставки кредиты станут дороже. Вкладываться только в квартиры не нужно, потому что должна быть какая-то диверсификация и вложить во что-то одно — так себе тема. Но для людей это самый привычный вариант, особенно когда они видят текущие ставки по вкладам, — считает Наталья Смирнова.

В продолжение темы недвижимости Олег Филиппов, председатель Комитета по строительству «Опоры России», объяснил, что будет происходить в этой сфере.

— Конечно, эти процессы скажутся и на ставках по ипотеке. Отрасль закредитована, и льготная ипотека подогревает спрос, на котором производители стройматериалов неадекватно повышают цены. Готовиться нужно к тому, что жилье будет дорожать. Проверки государства в отношении некоторых производителей стройматериалов могут быть очень уместны. И недвижимость будет дорожать до тех пор, пока контролирующие органы не разберутся с причинами подорожания материалов, которые производятся в России, — прокомментировал эксперт.

Напомним, что программа льготной ипотеки на жилье в новостройках стартовала в апреле 2020 года. Она должна была завершиться 1 июля 2021 года, однако президент предложил продлить ее, но с обновленными условиями. Так, максимальная ставка по кредиту выросла до 7 процентов, а предельный размер кредита снизился до 3 млн рублей для всех регионов России, что неактуально для жителей крупных городов с высокими ценами на жилье.