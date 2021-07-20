Работа курильных комнат возобновилась в аэропорту Внуково

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичный аэропорт Внуково возобновил работу курилок в июле 2021 года. Об этом во вторник, 20 июля, сообщили в пресс-службе авиагавани.

— В международном аэропорту Внуково курительные комнаты открыты для пассажиров международных воздушных линий с 9 июля. Для пассажиров внутренних рейсов — с 12 июля, — говорится в сообщении.

В аэропорту оборудованы четыре курительные комнаты. Все они располагаются в зонах посадки рейсов.

Пассажиры могут найти две курилки возле телетрапа №18, одну между трапами № 28 и 29 международных авиалиний и еще по одной у трапов № 8 и 17 внутренних рейсов.

В пресс-службе добавили, что комнаты оборудованы вентиляцией с технологичной и сильной системой фильтрации воздушных потоков. Все оснащение курилок полностью соответствует санитарным требованиям.

Одновременно в курилках может находиться до восьми граждан, однако в период распространения коронавирусной инфекции в комнатах не должно находиться более двух человек.

Около недели назад новый терминал для пассажиров аэроэкспрессов открылся в аэропорту Домодедово. Терминал состоит из двух железнодорожных платформ с навесом, четырех путей, а также четырехэтажного многофункционального комплекса для обслуживания пассажиров.