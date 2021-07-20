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Три человека пострадали в результате ДТП в Новой Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Три человека пострадали в результате ДТП в Новой Москве
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Внуковское, улица Лётчика УльянинаКарта всех событий

В результате столкновения двух автомобилей на улице Летчика Ульянина в Новой Москве пострадали три человека. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

— Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку по факту данного ДТП, в частности, проверят обстоятельства случившегося, — говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, столкновение транспортных средств — самый распространенный вид дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Так, на неделе с 12 по 18 июля в Москве были зарегистрированы 172 случая ДТП. Из них более половины — 90 случаев — пришлось именно на этот вид аварий.

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