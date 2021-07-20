Сенатор Джабаров заявил о начале реанимации отношений с США

Фото: Пресс-служба Совфеда

В отношениях между РФ и США наблюдаются небольшие подвижки, поэтому можно говорить о начале их реанимации. Об этом во вторник, 20 июля, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что об улучшении ситуации свидетельствует саммит в Женеве, который состоялся 16 июля. Кроме того, позитивным знаком является визит в РФ спецпосланника президента США по климату Джона Керри.

Джабаров выразил надежду на то, что в настоящее время происходит реанимация российско-американских отношений.

Сенатор подчеркнул, что президент США Джо Байден в последнее время не делал резких и провокационных выступлений против России.

— На мой взгляд, Байден как опытный политик понимает, что постоянно идти на конфронтацию с Россией — это плохо. Надеюсь, что все-таки есть какие-то подвижки. Со своей стороны мы заинтересованы в реанимации наших отношений, — пояснил Джабаров.

По его словам, отношения между США и РФ на парламентском уровне «заморожены». Он отметил, что встречи проводятся только на площадках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пишет РИА Новости.

Джабаров также заявлял, что экс-президент Украины Петр Порошенко — известный «фантазер», который пообещал вернуть Крым в состав Украины за один год. Кроме того, он назвал действующего президента Украины Зеленского «неадекватным» после заявления о «Северном потоке — 2».