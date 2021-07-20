Сборная России проведет отборочный матч ЧМ с Кипром в Санкт-Петербурге

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сборная России сыграет с футболистами Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 20 июля, говорится на странице сборной РФ в Twitter.

Игра в рамках группы H начнется в 20:00 по московскому времени 11 ноября. Российская команда набрала шесть очков после трех матчей, из-за чего занимает второе место в группе. При этом футболисты Кипра набрали четыре очка, расположившись на четвертой строчке.

Встреча российской сборной с футболистами Словакии состоится 8 октября в Казани. Место игры также подтвердили в Российском футбольном союзе.

При этом 19 июля стало известно, что московский «Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с португальской «Бенфикой». В конце июня московский «Спартак» проиграл «Нефтчи» в первом матче под руководством Витории. Встреча прошла в Австрии и закончилась со счетом 1:2.

До этого полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Зобнин извинился за ошибку в матче с Данией на чемпионате Европы по футболу. Он добавил, что готов принять «весь хейт и удар на себя». Сборная России в понедельник, 21 июня, уступила Дании со счетом 1:4 и не смогла выйти в плей-офф Евро-2020.