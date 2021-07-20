Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 20 тысяч нарушений правил перевозки детей выявили в Москве с начала 2021 года

Иван Юминов

Происшествия
Более 20 тысяч нарушений правил перевозки детей выявили в Москве с начала 2021 года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С начала года в городе зафиксировали более 20 тысяч нарушений правил перевозки детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы во вторник, 20 июля.

— Водители, помните, что при перевозке детей вы несете двойную ответственность. Обеспечьте должный уровень и качество безопасности своих детей в автомобилях, — рассказали в ведомстве.

Автомобилистам не стоит допускать нарушений ПДД, добавили в ГИБДД. Решение не пользоваться детскими удерживающими устройствами и ремнями безопасности может привести к непоправимым последствиям, отмечается в Telegram-канале ведомства.

В конце апреля опрос Роскачества выяснил, что только 16 процентов водителей убеждены, что автокресло — это гарантия безопасности. 82 процента считают, что оно значительно снижает риски. Два процента уверены, что кресло спасает далеко не всегда.

Прежняя редакция правил дорожного движения допускала использование не только детского кресла, но и «иных средств». С 2017 года из ПДД исчезло упоминание «иных средств», однако в магазинах и интернете активно продаются подобные устройства: бескаркасные кресла, адаптер ремня безопасности «треугольник» и другие фиксаторы.

Читайте также:
детское креслоГАИнарушения ПДД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нагорный Карабах: миротворчество на минном поле

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Короли коронабизнеса: почему ПЦР-тесты стоят дорого

Все мнения
О проекте