Более 20 тысяч нарушений правил перевозки детей выявили в Москве с начала 2021 года

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С начала года в городе зафиксировали более 20 тысяч нарушений правил перевозки детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы во вторник, 20 июля.

— Водители, помните, что при перевозке детей вы несете двойную ответственность. Обеспечьте должный уровень и качество безопасности своих детей в автомобилях, — рассказали в ведомстве.

Автомобилистам не стоит допускать нарушений ПДД, добавили в ГИБДД. Решение не пользоваться детскими удерживающими устройствами и ремнями безопасности может привести к непоправимым последствиям, отмечается в Telegram-канале ведомства.

В конце апреля опрос Роскачества выяснил, что только 16 процентов водителей убеждены, что автокресло — это гарантия безопасности. 82 процента считают, что оно значительно снижает риски. Два процента уверены, что кресло спасает далеко не всегда.

Прежняя редакция правил дорожного движения допускала использование не только детского кресла, но и «иных средств». С 2017 года из ПДД исчезло упоминание «иных средств», однако в магазинах и интернете активно продаются подобные устройства: бескаркасные кресла, адаптер ремня безопасности «треугольник» и другие фиксаторы.