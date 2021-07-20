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Около 77 процентов сотрудников органов власти Москвы вакцинировались от COVID-19

Анастасия Волоснова

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Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Около 77 процентов сотрудников органов власти Москвы вакцинировались от COVID-19
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В Москве около 77 процентов сотрудников столичных органов власти привились от коронавируса. Об этом говорится в Telegram-канале оперштаба во вторник, 20 июля.

Так, вакцинацию прошли 84 процента сотрудников Департамента информационных технологий и 81 процент сотрудников управ и префектур.

При этом 16 июля столичным предпринимателям продлили срок подачи данных о вакцинации сотрудников. Известно, что большинство компаний в столице передали данные о вакцинации работников от коронавируса, остальным продлили срок подачи до 22 июля.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Москвичи старше 18 лет могут вакцинироваться от COVID-19 по предварительной записи в городских поликлиниках. Без записи привиться можно в местах работы выездных бригад, павильонах «Здоровая Москва» и семи офисах «Мои документы».

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