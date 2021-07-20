Около 30 тысяч литров воды раздали пассажирам железных дорог в Москве

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Пассажирам московских вокзалов и ряда станций столичного региона во время жары раздали около 30 тысяч литров питьевой воды. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

В компании уточнили, что сотрудники компании раздавали воду на Савеловском, Ярославском, Курском, Казанском, Киевском, Павелецком и Белорусском вокзалах Москвы, а также на станциях Домодедово, Мытищи, Выхино, Железнодорожная, Подольск, Лобня, Одинцово, Тушино, Пушкино, Нижегородская и Раменское.

Наибольшее количество воды раздали на Курском вокзале — более пяти тонн, пишет Интерфакс.

Врач общей практики Денис Прокофьев дал советы о том, как сохранить здоровье во время аномальной жары. Он рекомендовал избегать теплового криза. Телу человека, по его словам, нужно охлаждаться хотя бы ночью во время сна.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил, что людям с повышенным потоотделением опасно перегреваться в жаркую погоду, так как у них может возникнуть обезвоживание организма.