Джефф Безос пробыл в полете на космическом корабле более десяти минут

Фото: twitter.com/JeffBezo

Богатейший человек планеты Джефф Безос пробыл более десяти минут в полете на корабле New Shepard. Компания Blue Origin вела прямую трансляцию запуска.

Корабль стартовал в 15:12 по московскому времени во вторник, 20 июля, с площадки Blue Origin в Техасе. Экипаж New Shepard состоит из четырех человек: Джеффа Безоса, его брата Марка, 82-летней летчицы Уэлли Фанк и 18-летнего космического туриста из Голландии Оливера Дэмена.

Весь полет команды занял 10 минут 28 секунд. Корабль достиг высоты 107 километров и вернулся на Землю. Отмечается, что New Shepard преодолел линию Кармана, которая считается границей космоса.

Кроме того, в течение 3–4 минут экипаж космического корабля испытывал невесомость.

— Лучший день в жизни! — заявил один из членов экипажа во время трансляции.

Корабль New Shepard впервые летел с экипажем. Ранее он совершил уже 16 полетов без людей на борту.

Видео: Telegram / РИА Новости

При этом в воскресенье, 11 июля, состоялся запуск космического корабля Unity от компании Virgin Galactic. На его борту находился миллиардер и владелец фирмы Ричард Брэнсон. Помимо него, на корабле находились еще три члена экипажа: индианка Сарыша Бандла, инженер Колин Беннет и бывшая сотрудница NASA Бет Мозес.

Корабль поднял в воздух самолет-носитель WhiteKnightTwo. Он самостоятельно совершил полет по суборбитальной траектории и приземлился. Этим полетом 70-летний бизнесмен хотел доказать, что его компания способна доставлять людей в космос.