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Названы самые красивые московские улицы для ночных прогулок

Анастасия Колоскова

Город
Названы самые красивые московские улицы для ночных прогулок
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жителям города предлагают совершить ночную прогулку по наиболее красиво оформленным городским улицам. Маршрут опубликован в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

«Яркий маршрут» для ночных прогулок пройдет от Камергерского переулка, где пешеходы смогут полюбоваться коваными фонарями и сине-фиолетовой гирляндой, до улицы Никольской, украшенной самой длинной светодиодной гирляндой. Ее длина составляет 92 километра.

Маршрут пройдет по улице Большая Дмитровка, где внимание горожан привлечет световая инсталляция, напоминающая больших ярко-синих медуз. Также москвичам предлагают заглянуть в Столешников переулок, который украшают более семи тысяч светодиодных фонариков. На Кузнецком мосту жители могут полюбоваться золотыми гирляндами с шарами фиолетового, красного и оранжевого цветов.

Названы самые красивые московские улицы для ночных прогулокScreenshot_8.jpg / Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

Кроме того, столичный департамент транспорта подготовил для москвичей карту велоинфраструктуры, где отмечены зоны, по которым любители двухколесного транспорта могут прокатиться с комфортом.

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