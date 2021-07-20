Названы самые красивые московские улицы для ночных прогулок

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жителям города предлагают совершить ночную прогулку по наиболее красиво оформленным городским улицам. Маршрут опубликован в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

«Яркий маршрут» для ночных прогулок пройдет от Камергерского переулка, где пешеходы смогут полюбоваться коваными фонарями и сине-фиолетовой гирляндой, до улицы Никольской, украшенной самой длинной светодиодной гирляндой. Ее длина составляет 92 километра.

Маршрут пройдет по улице Большая Дмитровка, где внимание горожан привлечет световая инсталляция, напоминающая больших ярко-синих медуз. Также москвичам предлагают заглянуть в Столешников переулок, который украшают более семи тысяч светодиодных фонариков. На Кузнецком мосту жители могут полюбоваться золотыми гирляндами с шарами фиолетового, красного и оранжевого цветов.

Screenshot_8.jpg / Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

Кроме того, столичный департамент транспорта подготовил для москвичей карту велоинфраструктуры, где отмечены зоны, по которым любители двухколесного транспорта могут прокатиться с комфортом.