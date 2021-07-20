Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Спрос на аренду люксовых дач в Подмосковье превысил доковидный уровень

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Экономика
Спрос на аренду люксовых дач в Подмосковье превысил доковидный уровень
Фото: Pixabay

В первом полугодии 2021 года число запросов на рынке высокобюджетной аренды загородных домов Подмосковья почти в три раза превысило допандемийные значения, которые фиксировали в январе-июне 2019 года. Об этом рассказали во вторник, 20 июля, в компании Knight Frank.

Средняя стоимость аренды в первом полугодии 2021 года составила 1,4 миллиона рублей. По сравнению с прошлогодними показателями цена выросла на шесть процентов.

При этом во втором квартале число запросов на аренду на 68 процентов больше, чем в первом квартале. Однако объем предложения на рынке недвижимости региона сократился на 15 процентов.

Так, 53 процента предлагаемой недвижимости расположены на Рублево-Успенском направлении, 31 процент — на Новорижском направлении. Реже дорогие дома берут в аренду на Минском и Калужском направлениях, пишет Интерфакс.

Эксперты 16 июля объяснили рост цен на жилье. Стоимость строящихся квартир в старой Москве увеличилась на 22 процента. За первое полугодие ценник в столичных новостройках составил 300 тысяч рублей за квадратный метр.

Читайте также:
коронавируснедвижимостьПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нагорный Карабах: миротворчество на минном поле

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Короли коронабизнеса: почему ПЦР-тесты стоят дорого

Все мнения
О проекте