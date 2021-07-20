Спрос на аренду люксовых дач в Подмосковье превысил доковидный уровень

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В первом полугодии 2021 года число запросов на рынке высокобюджетной аренды загородных домов Подмосковья почти в три раза превысило допандемийные значения, которые фиксировали в январе-июне 2019 года. Об этом рассказали во вторник, 20 июля, в компании Knight Frank.

Средняя стоимость аренды в первом полугодии 2021 года составила 1,4 миллиона рублей. По сравнению с прошлогодними показателями цена выросла на шесть процентов.

При этом во втором квартале число запросов на аренду на 68 процентов больше, чем в первом квартале. Однако объем предложения на рынке недвижимости региона сократился на 15 процентов.

Так, 53 процента предлагаемой недвижимости расположены на Рублево-Успенском направлении, 31 процент — на Новорижском направлении. Реже дорогие дома берут в аренду на Минском и Калужском направлениях, пишет Интерфакс.

Эксперты 16 июля объяснили рост цен на жилье. Стоимость строящихся квартир в старой Москве увеличилась на 22 процента. За первое полугодие ценник в столичных новостройках составил 300 тысяч рублей за квадратный метр.