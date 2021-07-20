Появились новые кадры из «золотого» дворца начальника ГИБДД по Ставропольскому краю

Фото: Александр Хинштейн

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал новые кадры загородного дома начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, которого задержали 20 июля по подозрению в организации преступного сообщества.

На кадрах, в частности, можно увидеть золотую люстру из трех ярусов, огромное окно, достигающее почти крыши дома, а также лепнину на стенах. Пол ванной выполнен из мрамора, а туалеты и биде отделаны позолотой.

Также в кадр попали просторная бильярдная комната и SPA-центр. В нем, в частности, есть большая деревянная бочка и несколько дверей — вероятно, к саунам. Хинштейн показывает и тренажерный зал Сафонова, а также еще несколько туалетов и тумбочек с позолотой.

Видео: Telegram / Александр Хинштейн

20 июля сообщалось, что в отношении Сафонова и его подельников возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества». В ходе спецоперации МВД и ФСБ в Ставропольском крае по этому делу задержаны семь человек.

По предварительной информации, в число участников группы входили сотрудники ГИБДД и гражданские лица. Они получили в качестве взяток более 19 миллионов рублей от водителей и организаторов перевозок для проезда по территории края с нарушениями административного законодательства.

В число задержанных вошли двое сотрудников органов внутренних дел. В операции также приняли участие сотрудники СК, Генпрокуратуры и Росгвардии.

У фигурантов изъяли автомобили, деньги, документацию и другие предметы. В отношении полицейских назначили проведение служебной проверки, их уволят в случае установления вины. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».