Появились новые кадры из «золотого» дворца начальника ГИБДД по Ставропольскому краю
Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал новые кадры загородного дома начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, которого задержали 20 июля по подозрению в организации преступного сообщества.
На кадрах, в частности, можно увидеть золотую люстру из трех ярусов, огромное окно, достигающее почти крыши дома, а также лепнину на стенах. Пол ванной выполнен из мрамора, а туалеты и биде отделаны позолотой.
Также в кадр попали просторная бильярдная комната и SPA-центр. В нем, в частности, есть большая деревянная бочка и несколько дверей — вероятно, к саунам. Хинштейн показывает и тренажерный зал Сафонова, а также еще несколько туалетов и тумбочек с позолотой.
20 июля сообщалось, что в отношении Сафонова и его подельников возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества». В ходе спецоперации МВД и ФСБ в Ставропольском крае по этому делу задержаны семь человек.
По предварительной информации, в число участников группы входили сотрудники ГИБДД и гражданские лица. Они получили в качестве взяток более 19 миллионов рублей от водителей и организаторов перевозок для проезда по территории края с нарушениями административного законодательства.
В число задержанных вошли двое сотрудников органов внутренних дел. В операции также приняли участие сотрудники СК, Генпрокуратуры и Росгвардии.
У фигурантов изъяли автомобили, деньги, документацию и другие предметы. В отношении полицейских назначили проведение служебной проверки, их уволят в случае установления вины. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».