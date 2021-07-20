В Евросоюзе решили запретить анонимные электронные кошельки для криптовалют

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Еврокомиссия предложила запретить использование в странах Евросоюза анонимных электронных кошельков для осуществления транзакций с криптовалютами. Об этом говорится во вторник, 20 июля, на сайте ЕК.

В документе написано, что данные электронные кошельки запретят, исходя из правил ЕС в области криптовалют.

Соответствующие изменения должны обеспечить прозрачность оборота криптоактивов. Кроме того, поправки помогут предотвращать использование криптовалют при финансировании терроризма и других противоправных действиях.

На данный момент в ЕС действует лишь часть правил по регулированию платежных систем, а новое предложение позволит расширить сферу контроля.

Аналитик 20 июля также объяснил, что россияне не должны бояться вкладывать деньги в приобретение биткоина. За два-три года такая инвестиция полностью себя окупит.

При этом Роскачество предостерегло от инвестиций в криптовалюты через сомнительные приложения. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо устанавливать приложения только из Google Play и App Store. Также стоит проверять наличие официального сайта разработчика и ссылок на приложение на нем.