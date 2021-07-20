Сергей Собянин сообщил, что туристическому сервису Russpass исполнился год

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Туристический сервис Russpass запустился год назад, за это время он успел стать национальным. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на странице в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 20 июля.

— Ровно год назад Москва запустила Russpass — цифровой сервис для путешественников. С его помощью можно планировать маршруты, выбирать события, локации, туры, — рассказал глава города.

Сервису удалось стать национальным, пользователи с его помощью могут найти информацию об интересных местах всей страны, отметил Собянин. Услуги на Russpass, по словам мэра, оказывают более 550 партнеров, в том числе рестораны и музеи. Несмотря на то что сервис запустился во время пандемии, в текущее время внутренний туризм находится на пике, подчеркнул мэр.

Russpass появился 20 июля 2020 года. Он позволяет составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим местам или воспользоваться готовыми предложениями.

Сервис разработан по инициативе правительства Москвы. Его совместно курируют столичные комитет по туризму и департамент информационных технологий.