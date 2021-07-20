В Японии допустили отмену Олимпийских игр из-за коронавируса

Фото: olympic.org

Организаторы Олимпийских игр в Токио могут отменить их проведение из-за всплеска случаев коронавируса. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета Игр Тосиро Муто во вторник, 20 июля.

— Мы не можем предсказать, какое будет количество случаев заражения коронавирусом. Мы подумаем о том, что нам следует делать, когда возникнет такая ситуация, — рассказал он.

Муто добавил, что в зависимости от ситуации с COVID-19 вновь будут продолжены пятисторонние переговоры, приводит его слова Sky Sports.

За три дня до старта Игр в девиз Олимпиады единогласным решением МОК добавили слово «вместе». Теперь он звучит так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Глава МОК Томас Бах назвал это изменение «эпохальным событием».

Олимпиада-2020 продлится с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры, перенесенные с прошлого года, сохранили свое название. Однако это не единственная особенность приближающейся Олимпиады. Например, во время мероприятия в Японии будет действовать режим ЧС, а команда России выступит без своего гимна и флага.

Церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля в 14:00 по московскому времени, церемония закрытия — 8 августа в 14:00. В этом году они пройдут без зрителей.

Сами Игры стартуют еще до первой церемонии: программу Олимпиады-2020 откроют футбол и софтбол. В день открытия пройдут соревнования по стрельбе из лука и академической гребле. Первые 11 комплектов наград разыграют уже 24 июля.

Символом Олимпийских игр стало существо в сине-белую клетку, которая повторяет узор на эмблеме токийских Игр — Мирайтова (переводится как «вечность», «будущее»). В его характере сильны такие черты, как уважение традиций и стремление к новому. Символ Паралимпийских игр одет в плащ в бело-розовую клетку, а его голова украшена лепестками сакуры. Его зовут Сомэйти (производное от сорта сакуры). Примечательно, что имена для маскотов выбирали ученики начальных классов.

В особенностях грядущих Олимпийских игр разобрался корреспондент «ВМ».