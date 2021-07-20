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Автомобиль насмерть сбил мужчину на Кутузовском проспекте

Иван Юминов

Происшествия
Автомобиль насмерть сбил мужчину на Кутузовском проспекте
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 2/1с1 Карта всех событий

В результате ДТП на Кутузовском проспекте, 2/1с1 погиб один пешеход. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 20 июля.

Подробности происшествия уточняются.

По данным СМИ, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. По предварительным данным, водитель скрылся с места происшествия.

20 июля при столкновении двух автомобилей на улице Летчика Ульянина в Солнцеве пострадали три человека.

По данным ГИБДД, столкновение транспортных средств — самый распространенный вид дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Так, на неделе с 12 по 18 июля в Москве были зарегистрированы 172 случая ДТП. Из них более половины — 90 случаев — пришлось именно на этот вид аварий.

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