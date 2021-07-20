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Лариса Долина рассказала, как ей удалось похудеть на 23 килограмма

София Долганова

Общество
Лариса Долина рассказала, как ей удалось похудеть на 23 килограмма
Фото: instagram/larisa.dolina.official

За полгода эстрадная певица Лариса Долина заметно похудела и похорошела. Во время локдауна артистка поправилась до 78 килограммов, после чего решила сесть на строгую диету исмогла похудеть до 55 килограммов.

В интервью 7дней.ru Лариса Долина поделилась секретом своего успеха.

— Нужны были жесткие меры. И в конце августа я пошла на прием к специалисту, сдала кровь. На основе компьютерного анализа биохимических показателей для меня составили два списка: красный — продукты, которые категорически нельзя есть, и зеленый — которые можно и нужно, — отметила Долина.

Артистка заявила, что стала питаться продуктами из «полезного» списка и смогла похудеть без интервального голодания.

— Похудела на 23 килограмма. Планирую и дальше держать достигнутый вес — 55 килограммов, — сказала Долина.

По словам певицы, у нее довольно слабый метаболизм. Именно поэтому Долиной приходится строго придерживаться диеты.

25 июня 2021 года певица заболела коронавирусом и ушла на карантин. 27 июня Лариса Долина вылечилась от COVID-19 и вернулась к работе.

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