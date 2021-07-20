«Поезд ушел»: МИД РФ отказался пересмотреть выход из Договора по открытому небу

Фото: МИД РФ

Россия получила подтверждения правильности решения относительно нецелесообразности дальнейшего участия в Договоре по открытому небу. Об этом во вторник, 20 июля, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

По итогам конференции по рассмотрению последствий выхода России из ДОН в МИДе отметили, что это был последний политический рубеж на пути к прекращению участия в Договоре. При этом ряд государств, в первую очередь союзники США, высказывали «сожаления, обвинения, упреки и призывы в адрес России».

В российском МИДе подчеркнули, что если ДОН в дальнейшем прекратит свое действие, вся вина за это ляжет на США и другие страны НАТО.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что со стороны России не будет пересмотра принятых решений, поскольку «поезд ушел». Дипломат отметил, что ДОН «был нужен России отнюдь не больше, чем» другим государствам, однако если бы они были реально заинтересованы в сохранении Договора, действовали бы иначе, сообщает РИА Новости.

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

В свою очередь Госдума РФ единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу 19 мая 2021 года. Совфед одобрил закон о денонсации ДОН 2 июня 2021 года. После чего президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу 7 июня. 18 июня Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Россия полностью выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря 2021 года и уведомила об этом государства, которые являются участниками договора.