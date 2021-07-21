Суд в США приговорил россиянина к уже отбытому тюремному сроку

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Федеральный окружной суд в штате Коннектикут приговорил гражданина РФ Петра Левашова к тюремному заключению, срок которого россиянин уже отбыл во время следствия и судебного разбирательства.

Судья Роберт Чатини заявил, что приговор к уже проведенному в заключении сроку — 33 месяца — является достаточным в данном случае. Он также выразил надежду, что Левашов сможет вернуться к своей жене ребенку и к нормальной жизни.

При этом не исключается, что россиянина депортируют из Соединенных Штатов. В случае, если Левашов останется на территории США, на протяжении трех лет он будет находиться под особым надзором американских властей, сообщает ТАСС.

Петра Левашова задержали в Испании в апреле 2017 года, затем экстрадировали в США. Россиянину предъявили обвинения в создании сети зараженных компьютеров, краже личных данных и финансовой информации, а также в кибервымогательстве.

Изначально Левашов заявлял о своей непричастности к данным преступлениям и отрицал все пункты обвинения. Однако в сентябре 2018 года гражданин РФ признал себя виновным в хакерстве и других преступлениях.