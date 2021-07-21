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«Антициклональный вихрь»: синоптики рассказали о погоде в Москве 21 июля

Татьяна Плотникова

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Погода в Москве
Город
«Антициклональный вихрь»: синоптики рассказали о погоде в Москве 21 июля
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В среду, 21 июля, погоду в столичном регионе будет определять антициклональный вихрь из Западной Европы. Ожидаются снижение температуры и переменная облачность без осадков.

Столбики термометров в Москве и Подмосковье поднимутся максимум до плюс 25–26 градусов. Однако синоптики предупреждают: температуры выше плюс 25 градусов классифицируются как высокие, поэтому следует соблюдать осторожность при пребывании на улице.

Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 740 миллиметров ртутного столба. Содержание кислорода в воздухе начнет расти, ультрафиолетовый индекс в дневные часы будет не очень высоким.

Геомагнитный фон прогнозируется спокойный, с отдельными периодами неустойчивости, сообщает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее сообщил, что ожидаемое в ближайшие дни в Москве снижение температуры воздуха обойдется без опасных погодных явлений, свойственных резкой смене погоды. Поскольку изменение циркуляции воздушных масс и переход от меридиональных процессов к широтным будут происходить постепенно, столичный регион сможет избежать ливней и вихрей.

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