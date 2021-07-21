Сервис мгновенных уведомлений заработал в автоматизированной системе закупок Москвы

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Рассылка сообщений через браузер с помощью push-уведомлений в мессенджере Telegram заработала в Единой автоматизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ) Москвы. Такие уведомления помогут пользователям системы мгновенно получать информацию и отслеживать действия по закупкам.

— Всех активных пользователей (а их более 12,5 тысячи) оперативно информируют на всех этапах закупочного цикла о результатах согласований закупок, заключениях контрактов и дополнительных соглашениях, о прохождении финансового контроля, получении платежных документов и документов приемки, а также о возникающих ошибках и обнаруженных нарушениях, — сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По его словам, ЕАИСТ содержит более 250 разных типов уведомлений о событиях в системе. За 2020 год в ней произошло более 797 тысяч событий.

Для получения уведомлений необходимо зарегистрироваться в системе и установить мессенджер на смартфон. Тип уведомлений настраивается пользователем.

— Для нас важно, чтобы всем участникам городских закупок было понятно и удобно работать в системе, поэтому и был создан сервис мгновенных уведомлений, — поделился руководитель проектного офиса Главконтроля Николай Барков.

Он рассказал, что для обратной связи с ЕАИСТ существует чат в Telegram, в котором можно задать интересующие вопросы о работе системы. С 2019 года им воспользовались 2950 пользователей, которые обратились 84 тысячи раз.

ЕАИСТ заработала в 2005 году. С ее помощью ежегодно заключается более 520 тысяч договоров, общий оборот которых более 2,3 миллиона рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Новые сервисы продолжают развиваться в столице. В апреле сообщалось, что информационный сервис поможет москвичам узнать график отключения горячей воды. Чтобы узнать дату и сроки работ, в поисковой строке необходимо написать название улицы и номер дома, после чего будет предоставлена информация о сроках.