Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нутрициолог назвала способ вылечить гастрит без лекарств

Полина Долганова

Общество
Нутрициолог назвала способ вылечить гастрит без лекарств
Фото: pixabay.com

Нутрициолог Яна Фрай рассказала о своем опыте лечения гастрита после 30 лет.

По ее словам в наибольшей степени ей помогли продукты растительного происхождения. Специалист также свела количество мяса в своем рационе к минимуму. Эксперт пояснила, что в этом продукте содержится большое количество насыщенных жиров и плохо переваривающихся белковых волокон.

— Человек по природе своей не хищник, поэтому наш желудочно-кишечный тракт не приспособлен для переваривания обильной мясной пищи, — заявила Фрай.

Врач рассказала, что для переваривания мяса у человека слишком длинный кишечник и недостаточно высокая кислотность желудочного сока в организме. Из-за этого белки не перевариваются до конца и начинается процесс разложения путем гниения. На здоровье начинают влиять токсины, которые наносят ущерб стенкам желудочно-кишечного тракта.

Нутрициолог также сослалась на исследования ВОЗ, в результате которых была обнаружена связь между употреблением красного мяса и раком кишечника. Кроме того, мясо способно спровоцировать гастрит.

Причинами появления у человека этого заболевания также может быть постоянное употребление жареной пищи и дефицит таких витаминов, как А и В9.

На здоровье человека влияют и вредные привычки. Всем тем, кто следит за состоянием своего организма, не рекомендуется курить, пить алкоголь и есть лежа, пишет РИА Новости.

Диетолог Наталья Круглова перечислила полезные продукты, подходящие для ужина. По ее словам, нужно стараться сохранить традиционный режим питания. Ужин должен включать источники витаминов, антиоксиданты и пищевые волокна. К этому всему можно отнести овощи и листовую зелень. Также стоит добавить источники сложных углеводов: цельные крупы и цельнозерновые макароны.

Читайте также:
гастритлечениелекарство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нагорный Карабах: миротворчество на минном поле

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Короли коронабизнеса: почему ПЦР-тесты стоят дорого

Все мнения
О проекте