Нутрициолог назвала способ вылечить гастрит без лекарств

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Нутрициолог Яна Фрай рассказала о своем опыте лечения гастрита после 30 лет.

По ее словам в наибольшей степени ей помогли продукты растительного происхождения. Специалист также свела количество мяса в своем рационе к минимуму. Эксперт пояснила, что в этом продукте содержится большое количество насыщенных жиров и плохо переваривающихся белковых волокон.

— Человек по природе своей не хищник, поэтому наш желудочно-кишечный тракт не приспособлен для переваривания обильной мясной пищи, — заявила Фрай.

Врач рассказала, что для переваривания мяса у человека слишком длинный кишечник и недостаточно высокая кислотность желудочного сока в организме. Из-за этого белки не перевариваются до конца и начинается процесс разложения путем гниения. На здоровье начинают влиять токсины, которые наносят ущерб стенкам желудочно-кишечного тракта.

Нутрициолог также сослалась на исследования ВОЗ, в результате которых была обнаружена связь между употреблением красного мяса и раком кишечника. Кроме того, мясо способно спровоцировать гастрит.

Причинами появления у человека этого заболевания также может быть постоянное употребление жареной пищи и дефицит таких витаминов, как А и В9.

На здоровье человека влияют и вредные привычки. Всем тем, кто следит за состоянием своего организма, не рекомендуется курить, пить алкоголь и есть лежа, пишет РИА Новости.

Диетолог Наталья Круглова перечислила полезные продукты, подходящие для ужина. По ее словам, нужно стараться сохранить традиционный режим питания. Ужин должен включать источники витаминов, антиоксиданты и пищевые волокна. К этому всему можно отнести овощи и листовую зелень. Также стоит добавить источники сложных углеводов: цельные крупы и цельнозерновые макароны.