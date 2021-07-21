СК опроверг информацию о завершении психиатрической экспертизы Ильназа Галявиева

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Психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева, который обвиняется в массовом убийстве в казанской школе, не завершена. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в СК России в среду, 21 июля.

— Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза еще не завершена, — рассказали в ведомстве.

21 июля газета Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщила, что Галявиева признали невменяемым на момент совершения массовых убийств. По информации издания, соответствующее заключение выдал Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину.