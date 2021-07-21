«Культурный шок»: Навка раскритиковала номер гимнаста в купальнике

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российская олимпийская чемпионка в танцах на льду и жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка раскритиковала видео, на котором художественный гимнаст выступает с ленточкой. Свое негодование спортсменка выразила на странице в Instagram.

— У меня культурный шок. Я, конечно, все понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех, но для меня лично это перебор! Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут... Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела?! — подписала публикацию Навка.

Она также добавила, что счастлива по поводу отсутствия подобных выступлений в России, и выразила надежду на то, что их никогда не будет.

Фигуристка подчеркнула, что не хотела бы, чтобы ее дети видели подобные проявления толерантности и начали считать, что это нормально. Она также задалась вопросом, какое поколение вырастет на Западе при таких тенденциях. По мнению Навки, такой путь ведет в «тупик».