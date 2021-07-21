Российские Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Фото: Министерство обороны России

Два российских ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом в среду, 21 июля, рассказали в Минобороны России.

Российские ракетоносцы сопровождали норвежские истребители F-16. Полет длился более семи часов, говорится в сообщении.

— Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Продолжительность полета составила более семи часов, — уточнили в Минобороны РФ.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики и других регионов в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, пишет РИА Новости.

При этом российский беспилотный вертолет впервые принял участие в летной программе авиасалона МАКС-2021. Президент России Владимир Путин на МАКС-2021 осмотрел новый российский военный истребитель и заявил, что российский самолет МС-21 выйдет на трассу в ближайшее время.

Международный авиакосмический салон традиционно проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. На нем будут подписаны различные контракты, связанные с авиационной техникой. Все желающие смогут посетить мероприятие с 21 по 25 июля включительно. Для этого нужно предоставить QR-код, свидетельствующий об отрицательном результате теста на коронавирус или о вакцинации от COVID-19.