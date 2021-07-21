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Глава WADA рассказал об улучшении ситуации с допингом в России

Юлия Курганова

Спорт
Глава WADA рассказал об улучшении ситуации с допингом в России
Фото: youtube.com

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил в среду, 21 июля, об улучшении ситуации с допингом в РФ.

— Ситуация с допингом в России изменилась — разумеется, там все еще нарушают антидопинговые правила, как и в любой другой стране, но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинга, организованной при поддержке государства, которая потрясла весь спортивный мир, — рассказал он изданию Rzeczpospolita.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил лишить РФ права проводить Олимпиады и чемпионаты мира сроком на четыре года. Предполагалось, что российские спортсмены будут выступать на этих стартах только под нейтральным флагом. РУСАДА было лишено статуса соответствия.

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