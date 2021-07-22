Юрий Антонов перенес тяжелую операцию в Вене

Фото: Youtube / Юрий Антонов

Народному артисту России Юрию Антонову сделали тяжелую операцию в Австрии. Об этом певец в среду, 21 июля, сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

76-летний советский и российский композитор и исполнитель записал видео из больницы.

На кадрах Антонова везут на коляске. Он отметил, что находится в одной из частных клиник Вены. Ему провели тяжелую и болезненную операцию по замене искусственного сустава. Хирургическое вмешательство длилось три часа.

— Но сейчас прихожу в себя, — рассказал певец.

Фанаты артиста пожелали ему скорейшего выздоровления. Первым на пост откликнулся композитор Игорь Николаев.

«Юрочка! Драгоценный наш! Дай Бог, поможет! Выздоравливай и не стесняйся обезболивающих», — посоветовал он Антонову.

Музыкант тяжело болеет с 2018 года. Антонов получил травму колена, а потом перенес несколько операций. Из-за недуга артист перестал выходить в свет. Долгое время он восстанавливался в своем загородном особняке. В июле 2020 года стало известно что певца экстренно госпитализировали. Тогда ему провели операцию на колене.

Сергей Соседов тоже недавно был госпитализирован в Белоруссии, где был на музыкальном фестивале. Его друг, глава информационного агентства Intermedia Евгений Сафронов рассказал о состоянии обездвиженного критика. Он пьет обезболивающие препараты, которые приглушают его чувствительность.