Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Военный специалист из Соединенных Штатов Себастьян Роблин назвал Калининградскую область угрозой для НАТО в случае начала конфликта с РФ.

Он предположил, что причиной войны между Россией и Североатлантическим альянсом могут стать прибалтийские государства. В этом случае ракетные комплексы, которые установлены в Калининградской области, самом западном российском регионе, будут препятствием для передвижения воздушных, морских и сухопутных сил через Литву и Польшу.

Также проблемой для НАТО будут радары российской разведки, потому что их расположение обеспечит им сбор стратегически важных разведывательных данных, считает эксперт.

Роблин добавил, что угроза, которая якобы исходит из Калининградской области для военных альянса в случае вооруженного конфликта, настолько велика, что НАТО придется прибегнуть к «осаде» региона, сообщается на портале 19FortyFive.

Глава МИД Украины упрекнул НАТО из-за России. Он заявил, что альянс говорит, что Москва не имеет права голоса во взаимоотношениях Украины и НАТО, а потом утверждает, что «должна считаться с Россией».