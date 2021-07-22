Пожарным из Забайкальского края повысят зарплату после обращения к Путину

Фото: Администрация президента РФ

Правительство Забайкальского края пообещало повысить зарплату и сделать перерасчет с 1 июля пожарным из села Мангут Кыринского района, которые обратились во время прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в среду, 21 июля, сообщается на сайте регионального правительства.

Уточняется, что проект нормативно-правового акта, который регламентирует повышение заработной платы сотрудникам ГУ «Забайкалпожспас», уже разработан. Вне зависимости от даты принятия документа перерасчет зарплаты пожарных будет выполнен с 1 июля.

Отмечается, что уровень оплаты труда работников региональных подразделений пожарной охраны приравняют к оплате труда сотрудников соответствующих федеральных структур — МЧС РФ. Для этого Минфин России введет доплату по примеру «указных» категорий работников бюджетной сферы — врачей и педагогов.

По предварительным данным, каждый год в бюджете Забайкальского края на эти цели нужно будет предусматривать около 500 миллионов рублей. Как только точная сумма будет подтверждена, отработают схему с федеральными коллегами, отметил первый вице-премьер Забайкалья Андрей Кефер.

Ранее пожарные из Мангута рассказали Путину, что работают в региональной структуре ГУ «Забайкалпожспас» и получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда. Президент пообещал обсудить данный вопрос с губернатором, прокуратура края после обращения начала проверку.

Путин поручил главам российских субъектов общаться с населением не реже раза в год. В документе сказано, что правительство может оказывать помощь в организации таких мероприятий.