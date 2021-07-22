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«Ребенок на дне»: дочь Даны Борисовой опубликовала скандальную переписку с отцом

Михаил Алимов

Общество
«Ребенок на дне»: дочь Даны Борисовой опубликовала скандальную переписку с отцом
Фото: instagram.com/danaborisova_official

Дочь телеведущей Даны Борисовой выложила в своем Instagram-аккаунте скриншот диалога со своим отцом, бизнесменом Максимом Аксеновым. По переписке становится понятно, что их отношения далеки от идеальных.

— У тебя, что, цель — добраться до дна? Так это уже почти дно! Включи мозги! Не будь такой дурой! Пора становиться нормальным ребенком. Неприятно от всего того, что ты делаешь. Молодец мама, ребенок на дне, — написал бизнесмен 13-летней Полине.

Как рассказала девочка, поводом для таких слов стали ее макияж и черный лак на ногтях. Отца возмутило использование косметики в столь раннем возрасте.

Дана Борисова поощряет увлечение дочери и советует Аксенову усмирить характер.

— Она ногти черным лаком покрасила, макияж нанесла. А что вы хотите? Ей скоро 14 лет, лето. Я не против. Пусть красится, научится заранее. Максим докопался до нее, потому что дочь как гот выглядит: волосы, ногти в черном. А ей просто вампиры нравятся, — рассказала телеведущая.

По ее словам, отец никак не помогает девочке, наоборот, он своим поведением только усугубляет ее проблемы.

— Они виделись накануне, он скрутил ей руку! Вы же помните, что она наносила себе увечья, шрамы остались до сих пор. Она сейчас не носит открытую одежду, все прикрывает. Они общались в машине, дочь не выдержала, выбежала, — заявила Борисова в интервью «МК».

Дочь телеведущей страдает от панических атак. В мае она нанесла себе повреждения в школьном туалете. Это уже не первый раз, когда дочь знаменитости намеренно причиняет себе вред. После этого случая Полине диагностировали подростковый невроз.

Позже Дана Борисова поговорила с корреспондентом «ВМ» и рассказала о состоянии дочери.

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