«Ей сложно себя контролировать»: Дана Борисова рассказала о состоянии вновь изрезавшей себя дочери

Фото: instagram/danaborisova_official

Дочь Даны Борисовой в очередной раз нанесла себе порезы. На этот раз 13-летняя Полина акт самовредительства совершила в школьном туалете после первого урока. Как объяснила «Вечерней Москве» телеведущая, причины такого поведения вызваны желанием обратить на себя внимание или протестом.

— Это может быть протест, привлечение внимания или попытка за счет физической боли утолить душевные страдания, — сказала Борисова. — В случае Поли это очередная паническая атака, так как весь прошлый месяц она находилась в тяжелом психическом состоянии. Ей сложно контролировать себя сейчас. Поэтому я приняла решение, что ей нужна помощь специалистов, хотя мы и так все время были под наблюдением. Но, видимо, этого мало.

Собеседница «ВМ» отметила, что пока не успела подробнее расспросить дочь о мотиве ее поступка, но предполагает, что всему виной психическое расстройство. В настоящее время подросток находится в государственной клинике.

Накануне теледива опубликовала видео в разделе Stories своего Instagram-аккаунта, снятое из машины скорой медицинской помощи, сообщив о том, что у ее дочери возобновились проблемы из-за панических атак.

Это уже не первый раз, когда дочь знаменитости намеренно наносит себе вред. После этого случая Полине диагностировали подростковый невроз.

Напомним, дочь Полину телеведущая родила в браке с бизнесменом Максимом Аксеновым в 2007 году.

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