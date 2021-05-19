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«Самоповреждающее поведение»: дочь Даны Борисовой в очередной раз изрезала себя
Фото: instagram.com/danaborisova_official

«Самоповреждающее поведение»: дочь Даны Борисовой в очередной раз изрезала себя

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущая Дана Борисова рассказала о новом инциденте с ее 13-летней дочерью Полиной, которая в очередной раз нанесла себе повреждения.

— Поля в очередной раз порезалась. На этот раз это произошло в школьном туалете после первого урока, когда я ее проводила в школу. На этот раз вся одежда была в крови, — рассказала Борисова в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

По словам телеведущей, девочку последние полтора месяца наблюдали психологи и психиатры.

— Мне говорили, что это не суицидально, это самоповреждающее поведение. Сейчас это тренд у молодежи, смотрят аниме бесконечно, — отметила знаменитость.

Она призналась, что Полину направили в государственную клинику для подростков.

Накануне Борисова опубликовала короткое видео в разделе Stories своего Instagram-аккаунта, снятое из машины скорой помощи, намекнув на то, что проблемы с ее дочерью, страдающей от панических атак, возобновились.

Не так давно Дана Борисова рассказала, что ее дочь Полина намеренно нанесла себе вред. Позже она попала в больницу из-за тяжелого психического состояния. Дочери известной телеведущей после инцидента со скорой поставили диагноз «подростковый невроз». Как пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Борисова, врачи заверили ее, что девочка в госпитализации не нуждается. Сама телеведущая считает, что причиной панических атак и тяжелого психического состояния ее 13-летней дочери являются проблемы в отношениях с отцом.

Дочь Полина родилась в браке телеведущей с бизнесменом Максимом Аксеновым в 2007 году.

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