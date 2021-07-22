Увеличить штраф за пользование телефоном за рулем предложили в РФ

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В России предложили увеличить штраф за пользование мобильным телефоном при вождении автомобиля до 10 тысяч рублей. Такую идею в своем письме на имя начальника ГИБДД МВД РФ Михаила Черникова выразил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

В своем письме он напоминает о недавней аварии в Солнцеве, в результате которой погибли двое маленьких детей. Первоначально виновница ДТП, которое произошло 16 июля, заявляла, что отвлеклась перед аварией на телефон.

Сейчас штраф за пользование гаджетом за рулем составляет 1,5 тысяч рублей. По мнению общественного деятеля, такое наказание нельзя считать существенным, учитывая потенциальную опасность для жизни людей. Так, например, за стоянку на парковке для инвалидов с водителя взимают целых пять тысяч рублей, хотя угроза для здоровья окружающих несоизмерима с той, которая может появиться в результате использования телефона во время вождения.

— В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях России в части повышения штрафа для водителей за пользование телефоном во время движения до 10 тысяч рублей — подытожил Курдесов в своем письме, которое цитирует RT.

В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде до трех лет. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в статью «В части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения». В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения обусловлены степенью опасности вождения в состоянии алкогольного опьянения, а также необходимостью применять более жесткие санкции против неоднократного совершения подобного правонарушения.