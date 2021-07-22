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Прививку от COVID-19 сделали 78 процентов сотрудников московских ЗАГСов

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Прививку от COVID-19 сделали 78 процентов сотрудников московских ЗАГСов
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Прививку от коронавирусной инфекции сделали 78 процентов сотрудников столичных ЗАГСов. Всего в заведениях бракосочетания задействованы около 600 работников. Об этом в четверг, 22 июля, сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

В сообщении отметили, что работа в местах заключения браков предполагает каждодневный контакт с большим количеством людей.

— Это (вакцинация — прим. «ВМ») необходимо, чтобы защитить себя, посетителей, своих коллег и близких от неприятных последствий коронавируса, — отметили в пресс-центре.

В сообщении также говорится, что московские ЗАГСы могут зарегистрировать брак жителей столицы на одной из выездных площадок. В пятницу и субботу церемонии бракосочетания могут проходить на 10-15 разных локациях для более чем 100 пар. Для проведения таких мероприятий допускаются только привитые от COVID-19 работники.

Москва, Санкт-Петербург и еще 15 регионов России близки к коллективному иммунитету к коронавирусу. Об этом рассказала в среду, 21 июля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, с учетом переболевших и вакцинированных 17 регионов близки к достижению коллективного иммунитета на уровне 60 процентов. Среди них Москва, Санкт-Петербург, республики Тува, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Саха (Якутия), Коми, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская, Мурманская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

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