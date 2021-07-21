Голикова: Москва близка к коллективному иммунитету против COVID-19

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Москва, Санкт-Петербург и еще 15 регионов России близки к коллективному иммунитету к коронавирусу. Об этом рассказала в среду, 21 июля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, с учетом переболевших и вакцинированных 17 регионов близки к достижению коллективного иммунитета на уровне 60 процентов.

— Это Москва, Санкт-Петербург, республики Тува, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Саха (Якутия), Коми, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская, Мурманская области, Чукотский и Ямало- Ненецкий автономные округа, — приводит РИА Новости слова Голиковой.

Она также заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, только в десяти регионах фиксируется снижение заболеваемости.

По ее словам, в России в настоящее время активно идет вакцинация против коронавируса, поствакцинальных осложнений нет. Она подчеркнула, что на данный момент первым компонентом вакцины в стране привились 33,6 миллиона человек, двумя компонентами — 22,6 миллиона человек.

Вице-премьер РФ отметила, что россияне старше 60 лет и 40-49 лет составляют наибольшую долю от числа привитых в стране. При этом граждане 18-29 лет вакцинируются редко, заключила Голикова.

В свою очередь президент России Владимир Путин также отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V».