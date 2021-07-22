Сергей Собянин утвердил реконструкцию водопроводной сети на улице Золоторожский Вал

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Золоторожский Вал Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект реконструкции водопроводной сети на улице Золоторожский Вал. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы в четверг, 22 июля.

— Утвердить проект планировки территории линейного объекта — реконструкцию водопроводной сети по адресу улица Золоторожский Вал, — говорится в документе.

Также в нем указано, что контроль за выполнением постановления возложен на заместителя мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

В столице регулярно проводятся работы по благоустройству городского пространства, направленные на повышения комфорта горожан. По словам Сергея Собянина, за последние десять лет в городе построили порядка 100 миллионов квадратных метров недвижимости, куда вошли 40 миллионов квадратных метров жилья и около четырех миллионов квадратных метров объектов соцкультбыта.

Глава города добавил, что в настоящее время в Москве строят качественные дома. Здания являются почти многофункциональными центрами, которые насыщают объектами торговли и услуг.