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Школьный корпус на 350 учеников построили в Ховрине

Илья Ашуров

Город
Школьный корпус на 350 учеников построили в Ховрине
Фото: Pexels
Россия, Москва, Петрозаводская улица, 19А Карта всех событий

Новый учебный корпус, рассчитанный на 350 учеников 5-11 классов, построили для школы № 597 в столичном районе Ховрино. Об этом в четверг, 22 июля, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзора) Игорь Войстратенко.

— По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию, — пояснил глава ведомства.

Четырехэтажное здание школьного корпуса находится на Петрозаводской улице, владение 19а, строение 1. В нем разместили учебные классы, спортивный и хореографический залы, библиотеку, лекторий, столовую, а также медицинский блок и актовый зал с эстрадой.

Также было благоустроено пространство вокруг школы: построили спортивные площадки, зону отдыха, провели озеленение территории, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Недавно на юге Москвы, в районе Северное Чертаново, началось строительство старшей школы на 300 учеников. Площадь здания составит 5165 «квадратов». Фасад этого учреждения будет выполнен керамогранитными плитами, которые устойчивы к самым разным перепадам погоды. Внутри новостройки появится актовый зал, столовая и учебная зона.

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