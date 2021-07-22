Глава администрации Керчи Бороздин покинул свой пост

Фото: Пресс-служба администрации Керчи

Глава администрации крымской Керчи Сергей Бороздин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом в четверг, 22 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию, — говорится в сообщении.

Губернатор Крыма добавил, что в настоящее время в Керчи находится председатель совета министров республики Юрий Гоцанюк. В скором времени будет вынесено решение о назначении нового главы администрации города.

В мае стало известно о решении уйти в отставку мэра Владивостока Олега Гуменюка. По словам главы администрации города, это решение было им принято во время посещения региона вице-премьером РФ Юрием Трутневым.