Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава администрации Керчи Бороздин покинул свой пост

Полина Долганова

Политика
Глава администрации Керчи Бороздин покинул свой пост
Фото: Пресс-служба администрации Керчи

Глава администрации крымской Керчи Сергей Бороздин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом в четверг, 22 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию, — говорится в сообщении.

Губернатор Крыма добавил, что в настоящее время в Керчи находится председатель совета министров республики Юрий Гоцанюк. В скором времени будет вынесено решение о назначении нового главы администрации города.

В мае стало известно о решении уйти в отставку мэра Владивостока Олега Гуменюка. По словам главы администрации города, это решение было им принято во время посещения региона вице-премьером РФ Юрием Трутневым.

Читайте также:
#назначениеКрымувольнение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Все мнения
О проекте