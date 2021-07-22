Сахалинский суд приговорил к пожизненному заключению убийцу восьмилетней девочки

Фото: СК РФ

Сахалинский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении супругов по делу о похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки. Об этом в четверг, 22 июля, сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Жестокое убийство произошло 6 июля 2020 года на Сахалине. Мужчина и женщина заманили ребенка в машину, пообещав подвезти.

Они отвезли ребенка в лес, где девочка была подвергнута насилию, а затем убита. Злоумышленники спрятали тело ребенка в лесном массиве.

— Кроме того, на судебном заседании прокурором доказано, что осужденный в 2001 году также совершил убийство двух лиц (гражданина КНР и неустановленной женщины), а в 2018 году — изнасилование и развратные действия в отношении другой несовершеннолетней, — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал мужчину виновным сразу по пяти уголовным статьям: «Убийство трех лиц», «Похищение человека», «Изнасилование лица, не достигшего 14 летнего возраста», «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 летнего возраста».

Преступника приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Также он будет подвергнут принудительному лечению у врача-психиатра.

Его жена была признана виновной по статье «Похищение человека» и получила 15 лет колонии общего режима.

Недавно сообщалось еще об одном преступном дуэте. В марте 2020 года женщина решила заказать убийство бывшего мужа из-за финансовых противоречий во время развода. Ее знакомый нашел исполнителя, которому они пообещали заплатить три миллиона рублей.