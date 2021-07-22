Бывшего спонсора телеигры «Что? Где? Когда?» задержали в Москве

Фото: Moscow-live

Россия, Москва, Средняя Калитниковская улица Карта всех событий

В центре столицы был задержан бывший спонсор телевизионной игры «Что? Где? Когда?» 53-летний Адам Янов, он же Ашот Хачиян. Он находился в федеральном розыске по делу о мошенничестве с сентября 2015 года. Об этом в четверг, 22 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», Янова задержали в ночь на 21 июля на Средней Калитниковской улице. В Москве он был проездом.

Розыск Янова инициировала полиция Санкт-Петербурга. Правоохранители подозревают его в мошенничестве в особо крупном размере. Также известно, что в криминальной среде Северной столицы он был известен под прозвищем Ашот Хачиян.

Фото: МВД

В конце 1990-х годов Адам Янов возглавлял «Интеллект-банк», который был одним из спонсоров интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?».

На этой неделе «ВМ» писала о другом случае мошенничества в столице: злоумышленница похитила у пенсионера почти полмиллиона рублей, представившись сотрудницей Пенсионного фонда.