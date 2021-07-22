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Составлен топ-7 самых удобных площадок для игры в футбол в Москве

Михаил Алимов

Город
Составлен топ-7 самых удобных площадок для игры в футбол в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Фестивальная улица, 4Б Карта всех событий

Футбол очень популярен в России — 320 тысяч россиян регулярно играют в него. При этом на базе 20 спортивных школ получают навыки около 15 тысяч детей и подростков. В Москве за последние 5 лет построили 7 современных площадок, которые позволяют жителям столицы хорошо провести время за активной игрой.

Спортивный комплекс «Речной»

Он расположился в доме 4б на Фестивальной улице. Его построили в 2017 году. Футбольное поле находится на улице, а его площадь составляет 110 на 72,4 метра. При этом рядом еще есть маленькая зона для популярного вида спорта.

Стадион «Тушино»

Он построен в 2019 году и находится напротив владений 33–35 на Лодочной улице. Его площадь составляет 3,5 тысячи квадратных метров, на нем есть все необходимое для хорошего футбольного матча — современное искусственное покрытие, трибуны и электронное табло.

Стадион «Красный Октябрь»

Он расположен в 16-м владении на улице Тушинской. Стадион закончили реконструировать в 2016 году — появились новое покрытие, раздевалки и трибуны на 500 человек. Сейчас рядом возводят одноименный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).

Крытый футбольный манеж «Олимп»

Его построили в 2018 году и находится он в доме 25, строении 1, на Суздальской улице. Он появился на месте одноименного стадиона, который попадал в зону строительства оборотных тупиков станции метро «Новокосино». Площадь манежа составляет 7,8 тысячи квадратных метров, он также имеет все необходимые атрибуты футбольной площадки.

В нем тренируются ученики школы олимпийского резерва «Трудовые резервы».

«Арена-Сокол»

Стадион расположился на Новорязанской улице в доме 29, строении 1. Он принимает спортсменов с 2016 года и работает круглый год. В нем тренируются воспитанники школы олимпийского резерва № 27 «Сокол» Москомспорта.

«Медведково-Арена»

Находится в Студеном проезде, дом 1а, строения 1–3. Новое футбольное поле с подогревом и продвинутым покрытием — его построили в 2020 году. Оно оборудовано серьезной инфраструктурой и позволяет проводить здесь соревнования среди воспитанников спортивных школ.

«Косино»

Это футбольное поле еще находится в процессе строительства, но уже этой осенью сможет принять первых спортсменов. Оно расположится на Салтыковской улице в доме 1в, строениях 1 и 2. Здесь будут тренироваться ученики детско-юношеской спортшколы «Трудовые резервы» Москомспорта. На поле также можно будет заниматься круглый год, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале июля сообщалось, что 10 новых спортивных комплексов построят в столице. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, они должны появиться в шести округах столицы в течение первых шести месяцев 2022 года.

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