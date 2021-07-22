Столичного предпринимателя обокрали на 380 тысяч рублей в центре Москвы
Столичный предприниматель стал жертвой грабителя в центре Москвы. Об этом в четверг, 22 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Инцидент произошел в одном из офисных зданий на Тверской улице. Злоумышленник проник в помещение и похитил денежные средства и мобильные телефоны. После чего скрылся в неизвестном направлении.
Потерпевшим оказался столичный предприниматель. Он заявил, что ему нанесен материальный ущерб в размере 380 тысяч рублей.
Позже полиция задержала 28-летнего мужчину, который подозревается в хищении крупной суммы денег. Выяснилось, что похищенное он уже продал, а деньги использовал по своему усмотрению.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».
Два дня назад, 20 июля, «ВМ» сообщала о похожем случае. Иногородний житель похитил три компьютерные мышки из магазина бытовой техники на юго-востоке города.