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Столичного предпринимателя обокрали на 380 тысяч рублей в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Столичного предпринимателя обокрали на 380 тысяч рублей в центре Москвы
Фото: sudak.rk.gov.ru
Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Столичный предприниматель стал жертвой грабителя в центре Москвы. Об этом в четверг, 22 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в одном из офисных зданий на Тверской улице. Злоумышленник проник в помещение и похитил денежные средства и мобильные телефоны. После чего скрылся в неизвестном направлении.

Потерпевшим оказался столичный предприниматель. Он заявил, что ему нанесен материальный ущерб в размере 380 тысяч рублей.

Позже полиция задержала 28-летнего мужчину, который подозревается в хищении крупной суммы денег. Выяснилось, что похищенное он уже продал, а деньги использовал по своему усмотрению.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Два дня назад, 20 июля, «ВМ» сообщала о похожем случае. Иногородний житель похитил три компьютерные мышки из магазина бытовой техники на юго-востоке города.

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